В московских поликлиниках появились табло электронной очереди к дежурному

Сотрудница городской поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу в терминале электронной очереди. Архивное фото

Сотрудница городской поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу в терминале электронной очереди. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Табло электронной очереди для посещения дежурного врача появились во всех поликлиниках Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

"Табло электронной очереди к дежурному врачу появились во всех городских поликлиниках. Проект реализуется столичным департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий города Москвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная организация помогает перераспределять потоки пациентов к врачу без создания очередей. Кроме того, жители Москвы смогут в режиме реального времени отследить число пациентов, ожидающих приема специалиста.

Добавляется, что табло электронной очереди появились в московских поликлиниках в 2017 году. Идея их установки принадлежит горожанам, принявшим участие в краудсорсинг-проекте "Московская поликлиника".