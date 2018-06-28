В Боткинской больнице начнут проводить операции по пересадке органов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Боткинская больница стала второй московской клиникой после Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где будут делать операции по трансплантации органов и тканей, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.

"В городской клинической больнице имени С.П. Боткина департамента здравоохранения Москвы открылось новое направление – трансплантации органов и тканей. Это вторая московская клиника, где выполняются подобные операции", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что врачи Боткинской больницы уже выполняют трансплантацию костного мозга и роговицы, а в июне была успешно проведена операция по пересадке почки, в ближайшее время планируется первая операция по трансплантации печени.

Также в департаменте отметили, что все подобные операции проводятся только на бесплатной основе в соответствии со столичным листом ожидания донорских органов.