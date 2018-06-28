Москалькова планирует встретиться с Сенцовым без Денисовой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, где планирует посетить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, без омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского уполномоченного.

Ранее Денисова написала в Facebook, что прибыла в город Лабытнанги (Россия) и направляется в колонию, где отбывает наказание Сенцов.

"Татьяна Николаевна (Москалькова) прибыла в Салехард, она встретилась с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа… После встречи с губернатором она собирается встречаться с Олегом Сенцовым", — рассказал пресс-секретарь Москальковой.

"Нет, не будет. Госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Москалькова способствовать их совместному с Денисовой посещению Сенцова или пойдет к нему одна.