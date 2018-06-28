Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора и Роспотребнадзора

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка на профильном совещании в Иркутске подверг критике работу Росприроднадзора, Роспотребнадзора и правоохранителей, в том числе региональных прокуроров, по борьбе с нарушениями при обороте отходов.
Роспотребнадзор, по мнению генерального прокурора, не в полной мере проводит социально-гигиенический мониторинг и нормирование на предприятиях и полигонах твердых бытовых отходов, а виновные незаконно освобождаются от административной ответственности.
Нуждается в улучшении работа оперативных и следственных органов в рассматриваемой сфере, добавил Чайка.
"Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, недостаточное нормативное регулирование, отсутствие надлежащего экологического надзора прокурорами республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти и контролирующих ведомств", — сказал Чайка.
В ряде регионов прокуроры упустили "контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов, исчерпавших свой ресурс и расположенных в непосредственной близости к жилому сектору", заключил он.