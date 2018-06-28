В Хабаровском крае численность тигров возросла до 109 особей

ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. Предпринимаемые меры по сохранению амурских тигров с середины 1990-х годов помогли увеличить популяцию в Хабаровском крае в 1,5 раза – до 109 особей, сообщил на международном симпозиуме в Хабаровске замминистра природных ресурсов края Виктор Сурков.

Международный научно-практический симпозиум "Сохранение популяции амурского тигра: итоги, проблемы, перспективы" открылся в четверг в Хабаровске. Он будет проходить 28-29 июня. Участники встречи – ученые из России, Китая, США, Кореи оценят результаты 25-летней работы по сохранению популяции тигров. Первый международный симпозиум был проведен в Хабаровске в 1993 году.

Как сообщил в своем выступлении Сурков, в начале ХХ века из-за массового истребления произошло снижение численности тигров, и к концу 1940-х годов их численность снизилась до 20 хищников. После принятия закона о запрете охоты на тигров и отлове тигрят для зоопарков, популяция стала расти. Первая стратегия сохранение амурского тигра в России принята в 1996 году.

"Положительный результат стал очевиден в ходе первого сплошного учета тигров в 1995-1996 годах – тогда в крае проживали около 70 особей, в начале 2000-х годов поголовье хищников стабилизировалось и достигло 77 особей. В 2014-2015 году очередной учет показал рост численности до 109 особей, из них 36 самок и до 28 тигрят. То есть с момента проведения первого сплошного учета численность тигров в крае увеличилась более чем в 1,5 раза", — сказал Сурков.

Он отметил, что в настоящее время тигры в Хабаровском крае обитают на площади более 8 миллионов гектаров, однако это в 1,5 раза меньше предположительной площади обитания тигров до начала ХХ века. Сейчас большая часть тигров обитают на территории Нанайского и имени Лазо районов. Выделены два ядра воспроизводства хищников – в бассейне рек Дурмин, Подхоренок и Хор, а также территории национального парка Анюйский. Ежегодно здесь появляется несколько выводков, значительная часть тигрят доживают до времени отделения от родителей.

Ранее сообщалось, что за последние 100 лет численность популяции амурского тигра сократилась в 25 раз – от 100 тысяч до 4 тысяч. Россия является единственной страной ареала амурского тигра, где численность этого вида значительно выросла в середине прошлого века, за последние 25 лет является стабильной.

По данным сплошного учета 2015 года на Дальнем Востоке России обитает до 540 особей амурского тигра – это 12% мировой численности.