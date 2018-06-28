В Хабаровском крае численность тигров возросла до 109 особей

ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. Предпринимаемые меры по сохранению амурских тигров с середины 1990-х годов помогли увеличить популяцию в Хабаровском крае в 1,5 раза – до 109 особей, сообщил на международном симпозиуме в Хабаровске замминистра природных ресурсов края Виктор Сурков.
Как сообщил в своем выступлении Сурков, в начале ХХ века из-за массового истребления произошло снижение численности тигров, и к концу 1940-х годов их численность снизилась до 20 хищников. После принятия закона о запрете охоты на тигров и отлове тигрят для зоопарков, популяция стала расти. Первая стратегия сохранение амурского тигра в России принята в 1996 году.
"Положительный результат стал очевиден в ходе первого сплошного учета тигров в 1995-1996 годах – тогда в крае проживали около 70 особей, в начале 2000-х годов поголовье хищников стабилизировалось и достигло 77 особей. В 2014-2015 году очередной учет показал рост численности до 109 особей, из них 36 самок и до 28 тигрят. То есть с момента проведения первого сплошного учета численность тигров в крае увеличилась более чем в 1,5 раза", — сказал Сурков.
Ранее сообщалось, что за последние 100 лет численность популяции амурского тигра сократилась в 25 раз – от 100 тысяч до 4 тысяч. Россия является единственной страной ареала амурского тигра, где численность этого вида значительно выросла в середине прошлого века, за последние 25 лет является стабильной.
По данным сплошного учета 2015 года на Дальнем Востоке России обитает до 540 особей амурского тигра – это 12% мировой численности.