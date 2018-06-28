Информационный постер в одной из витрин в Москве. Архивное фото

Информационный постер в одной из витрин в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денег с банковских карт. Это следует из документа, который опубликован на портале правовой информации.

Цель закона заключается в создании правового механизма, который противодействует хищению денежных средств со счетов клиентов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также на предотвращение снятия средств, несанкционированного клиентом.

Оператору по переводу денежных средств предоставляется право приостановить исполнение операции на срок не более двух рабочих дней, если есть признаки того, что перевод средств выполняется без согласия клиента.

Устанавливается обязанность операторов по переводу средств, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры осуществлять мероприятия по противодействию переводам денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Центробанком. В Банк России необходимо направлять информацию обо всех случаях либо попытках провести такой перевод.

Положения принятого закона направлены на защиту интересов как физических, так и юридических лиц.