Вассерман объяснил, в чем Россия "отстает" от Европы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Отставание России от Европы заключается в расстоянии до пропасти, к которой Запад ближе, заявил в интервью RT публицист Анатолий Вассерман.

Такое мнение он выразил в свете недавних высказываний писательницы Людмилы Улицкой в адрес России. По ее словам, "Россия и другие государства на постсоветском пространстве отстают от Европы".

Как считает Вассерман, западные страны находятся в состоянии упадка, некоторые проявления которого могут выглядеть "изящно и приятно". Россия, по его словам, отстает в этом плане, поэтому может свернуть с неверного пути.

"Мы на целую историческую эпоху отстали от Запада, точнее — от его движения в пропасть. Поэтому вполне можем, несмотря на уговоры Улицкой и ее единоверцев, выбрать путь развития, а не упадка, некоторые проявления которого могут выглядеть очень изящно и приятно. Но это не означает, что они способны породить что-то полезное для стран и народов. Напротив, исторически опыт последней пары веков доказал, что чем активнее Запад продвигает свои идеалы, тем опаснее он становится для себя самого", — отметил Вассерман.