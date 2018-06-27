Путин ввел уголовную ответственность за онлайн-торговлю редкими животными

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, предполагающий ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете, осужденные за такую онлайн-торговлю могут быть наказаны лишением свободы до четырех лет. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации,

Закон вносит изменения в следующие статьи Уголовного кодекса РФ: 253 "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ" и 258 "Незаконная охота". В статьях уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливаются их санкции.

Согласно документу, за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ через СМИ или электронные или информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет, устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей с ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Кроме того, статья 258 УК РФ "Незаконначя охота" дополняется примечанием, предусматривающим унификацию подходов к определению величины ущерба, причиняемого экологическими преступлениями. Так, в качестве крупного ущерба предлагается определить размер, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупного — 120 тысяч рублей.