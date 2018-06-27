Матвиенко призвала обратить внимание на зарплаты почтальонов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что наряду с качественным оказанием услуг Почта России должна обратить внимание на размер оплаты труда почтальонов.

Совфед в среду поддержал закон об акционировании Почты России. В ходе обсуждения сенаторы поинтересовались у главы организации Николая Подгузова о размерах оплаты труда сотрудников. Он сообщил, что средняя зарплата составляет 22 тысячи рублей, зарплата почтальонов – в среднем 15-16 тысяч рублей.

"Где найти такого почтальона, за такую зарплату, особенно в Москве и Санкт-Петербурге?" — спросила Матвиенко Подгузова, отметив, что то время, как труд почтальонов так низко оплачивается, по телевизору показывают запуск почтовых беспилотников "за 2 миллиона рублей, которые разбиваются".

Парламентарий предложила сенаторам в ходе будущей региональной недели пообщаться с сотрудниками почты и узнать реальную зарплату почтальонов.

Сенатор Николай Рыжков в свою очередь также захотел уточнить размер оплаты труда почтальонов, отметив, что совсем недавно указывалась цифра в 5 тысяч рублей. Кроме того, Рыжков посетовал на то, что корреспонденция приходит в достаточно длительные сроки. "При царе, когда были ямщики, письмо из Москвы в Санкт-Петербург доставлялось за 36 часов. Сейчас ждем по месяцу письмо", — подчеркнул он.

Парламентарии также поинтересовались, приведет ли акционирование Почты России к увеличению тарифов на обслуживание населения. В ответ Подгузов заверил, что изменения стоимости услуг почты не ожидается. "Стоимость услуг, в частности, социальных услуг, условия образования тарифа утверждается ФАС. У государства есть контроль за ценообразованием", — пояснил он.

Сенатор Алексей Пушков поинтересовался, какие факторы в результате акционирования предприятия позволят повысить эффективность его деятельности.

"В результате акционирования общества появляется возможность эффективно принимать экономические решения с необходимой скоростью", — сказал Подгузов, добавив, что кроме того, появляется возможность привлечения инвестиций для развития проектов Почты России.