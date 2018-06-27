Умер математик Владимир Успенский

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский математик и лингвист, профессор МГУ Владимир Успенский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил публицист и телеведущий Александр Архангельский на своей странице в Facebook.

"Умер Владимир Андреевич Успенский, математик с филологическим уклоном, да и просто — значительный человек", — написал Архангельский.

Соболезнования в связи со смертью Успенского выразил и ректор МГУ Виктор Садовничий, отметив его вклад в развитие университета.

"Он много внимания уделял поиску талантливых ребят, учеников. Всегда был человеком неравнодушным, реагировал на несправедливость", — приводит пресс-служба МГУ слова ректора.

Владимир Успенский окончил физико-математический факультет МГУ, был учеником крупнейшего советского математика Андрея Колмогорова. Успенский написал более ста научных работ и книг, подготовил 25 кандидатов и четырех докторов наук.