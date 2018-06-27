Совфед одобрил закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора в колонии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, приравнивающий один день в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии.

Документ предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Подобный порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления и связанные с террористической деятельностью, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы.

Повышающий коэффициент также не будет применяться во время нахождения осужденного в штрафном либо дисциплинарном изоляторе.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что закон направлен на гуманизацию уголовного законодательства. Глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь сообщил, что работа в этом направлении продолжается, в том числе при участии верхней палаты парламента.