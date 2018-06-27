Собянин рассказал, почему с высшим образованием работал слесарем

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, который в среду посетил центр занятости молодежи в центре столицы, рассказал, почему после окончания вуза работал слесарем и токарем, несмотря на высшее образование.

Отвечая в центре занятости на вопросы студентов и выпускников колледжей и вузов, столичный градоначальник рассказал, что первое его трудоустройство было связано с рабочими специальностями.

"Мне пришлось поработать слесарем, токарем, хотя у меня было высшее образование и я претендовал на инженерную должность. Я благодарен кадровику, который после собеседования направил меня именно на рабочие специальности, потому за год я прошёл все специальности в цехе, начал понимать, что происходит, какие люди там работают", — сказал Собянин.

"Получив высшее образование, вы будете руководить этими людьми. А чтобы руководить, их надо понять", — добавил он.

Центр занятости молодежи был создан в 2016 году, за это время в него обратились более 70 тысяч молодых москвичей, чтобы получить консультацию, пройти профориентационную диагностику, научиться правильно подать себя работодателям. Специалисты Центра за два года помогли трудоустроить 11,6 тысячи человек.