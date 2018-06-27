Домашние животные смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С 16 июля в российских поездах можно будет перевозить домашних питомцев — собак, кошек, птиц, хомяков и черепах — без сопровождения владельцев. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах дальнего следования. Оформить перевозку можно будет в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю нужно заполнить заявление и обязательно указать свои данные и данные получателя. Стоимость билета для питомца будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

Перевозить можно собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), черепах. Животные должны быть в клетках или контейнерах, в них они останутся в багажном купе в течение всей поездки. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы, поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке. За состоянием животного во время поездки будут следить проводники.

На станции назначения животное передадут получателю. Один отправитель может оформить не более трех мест, в каждой клетке или контейнере можно перевозить не более двух питомцев.

При этом отмечается, что если погрузкой и выгрузкой клеток будут заниматься проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать десять килограммов. Но если отправитель и получатель будут грузить клетки сами, то вес может быть до 75 килограммов. Животных, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников поездной бригады, в поезда допускать не будут.