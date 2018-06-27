В Москве нашли свой "Мост глупости"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве обнаружили аналог петербургского "моста глупости", пишет "360".

Путепровод получил известность из-за однотипных ДТП с участием застрявших "Газелей". Отмечается, что конструкция находится недалеко от Савеловского вокзала на улице Складочной. По мосту проходит железная дорога, а его высота составляет 2,2 метра, что примерно на полметра ниже "Газели" с тентом.

При этом во избежание аварий перед мостом установлена ярко выкрашенная труба, которая должна предупреждать водителей об опасности.

В Сети мост на Складочной улице уже окрестили "московским братишкой" петербургского "моста глупости", который не так давно "поймал" свою 150-ю жертву.