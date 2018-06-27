В Иркутске осужденных за неуплату алиментов обяжут заботиться о собаках

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жителей Иркутской области, которым суд назначил исправительные работы за неуплату алиментов, направляют в приюты для брошенных животных, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.

По закону, если осужденный к исправительным работам не трудоустроен, ему подбирают место работы с учетом совершенного преступления, состояния здоровья и профессии.

Иркутские алиментщики, работающие помощниками по уходу за животными, убирают в вольерах, кормят собак и выгуливают их.

"Воспитательный эффект очень мощный, практически все люди, ухаживая за брошенными собаками, меняются и начинают более ответственно относиться к своим родительским обязанностям", — подчеркнул представитель регионального главка ФСИН.

По данным ведомства, с начала года в Иркутской области за неуплату алиментов осудили 382 человека, в том числе 147 жителей Иркутска. Помимо ухода за животными, безработных осужденных трудоустраивают в качестве дорожных рабочих, рабочих-озеленителей и уборщиков.