МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Все российские ЗАГСы начнут работать в единой "облачной" системе с октября текущего года, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсант".

"Создание такой централизованной системы позволит упросить и унифицировать работу 15 тысячам сотрудникам ЗАГСов — все они будут с октября работать в онлайн-режиме, в едином облаке, по единым стандартам и правилам", — сказал Мишустин.

"Благодаря единому реестру не придется больше пересылать бумаги из одного ЗАГСа в другой, а тем более направлять отчётность на бумаге федеральным органам исполнительной власти, связанные со статистикой ЗАГСа. Статистика будет автоматически доступна в среде электронного правительства", — пояснил он.

Эти данные позволят учитывать рождение детей, определить количество призывников, потребности в школах, выходы на пенсию, различные льготы и пособия. "Более четкая информация позволит нам в том числе экономить средства федерального бюджета, которые столь необходимы сегодня для формирования пенсии, пособий для социальных нужд", — заявил глава ФНС, которая является оператором системы.

Параллельно, по словам Мишустина, власти будут переводить с бумажных книг в электронный вид исторические записи ЗАГС начиная с 1926 года и поднимать эти исторические сведения в созданную систему. "Это позволит сформировать основу для формирования реестра населения Российской Федерации. Концепция такого реестра уже принята правительством", – сказал он.

В результате смогут получать любые услуги и документы экстерриториально в любом удобном ЗАГСе за считанные минуты. Кроме того, появится и электронный сервис ЗАГС, привязанный к единому порталу госуслуг, на котором можно будет узнать об имеющихся в реестре ЗАГС записях в отношении самого себя и несовершеннолетних детей.