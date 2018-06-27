Эксперты назвали причины привлекательности России для трудовой миграции

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия за четыре года поднялась в рейтинге популярности среди потенциальных трудовых мигрантов на пять строчек — до 25 строчки, благодаря низкому уровню безработицы и переходу к экономике знаний, свидетельствуют результаты исследования "Анализ глобального рынка талантов 2018" The Boston Consulting Group, The Network и HeadHunter, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"За период с 2014 года Россия поднялась с 30 на 25 место по привлекательности для мигрантов, опережая Ирландию, Польшу и Чехию, а Москва – с 48 на 37, обгоняя Сеул и Хельсинки", — говорится в исследовании. Возглавили рейтинг США, следом расположились Германия и Канада. Четвертое место заняла Австралия, пятое – Великобритания.
Авторы поясняют, что низкий уровень безработицы и рост числа рабочих мест в результате продолжающегося перехода к экономике знаний, — факторы, которые привлекают в Россию мигрантов и благодаря которым граждане страны не стремятся уехать за границу в поиске лучших карьерных перспектив.
Работа и технологии
Один из вероятных факторов привлекательности России для жителей стран СНГ — возможность найти работу, которая объясняется низким уровнем безработицы. Низкий уровень безработицы не только упростил поиск работы, но и способствовал росту зарплат и, как следствие, располагаемых доходов.
"Еще одним фактором привлекательности является технологический сектор, который преимущественно сосредоточен в Москве и её окрестностях. Репутация таких отечественных компаний, как "Яндекс", Mail.Ru и "Лаборатория Касперского" сопоставима с международными технологическими гигантами, например, Google и Facebook", — отмечают эксперты.
"Однако технологический сектор — далеко не единственный фактор. Транспортные системы города, множество видов досуга и статус культурного центра страны притягивают в столицу компании из различных отраслей, включая стартапы", — заключают они.