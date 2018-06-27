Эксперты назвали причины привлекательности России для трудовой миграции

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия за четыре года поднялась в рейтинге популярности среди потенциальных трудовых мигрантов на пять строчек — до 25 строчки, благодаря низкому уровню безработицы и переходу к экономике знаний, свидетельствуют результаты исследования "Анализ глобального рынка талантов 2018" The Boston Consulting Group, The Network и HeadHunter, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование охватывает 366 тысяч респондентов по всему миру, включая 24 тысячи из России.

"За период с 2014 года Россия поднялась с 30 на 25 место по привлекательности для мигрантов, опережая Ирландию, Польшу и Чехию, а Москва – с 48 на 37, обгоняя Сеул и Хельсинки", — говорится в исследовании. Возглавили рейтинг США, следом расположились Германия и Канада. Четвертое место заняла Австралия, пятое – Великобритания.

Авторы поясняют, что низкий уровень безработицы и рост числа рабочих мест в результате продолжающегося перехода к экономике знаний, — факторы, которые привлекают в Россию мигрантов и благодаря которым граждане страны не стремятся уехать за границу в поиске лучших карьерных перспектив.

Работа и технологии

В качестве места работы Россия главным образом популярна среди жителей ряда стран-членов СНГ, включая Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Белоруссию, а также Латвию. "Привлекательность России как места работы в сравнении с аналогичными странами Большой двадцатки также высоко оценили респонденты из Турции и Китая", — добавляют авторы.

Один из вероятных факторов привлекательности России для жителей стран СНГ — возможность найти работу, которая объясняется низким уровнем безработицы. Низкий уровень безработицы не только упростил поиск работы, но и способствовал росту зарплат и, как следствие, располагаемых доходов.

Благодаря всем этим факторам Россия привлекает граждан соседних государств, где из-за маленького объёма экономики у людей меньше возможностей, а сильные культурные связи могут упростить переезд для большого количества русскоговорящих мигрантов, поясняют авторы исследования.

"Еще одним фактором привлекательности является технологический сектор, который преимущественно сосредоточен в Москве и её окрестностях. Репутация таких отечественных компаний, как "Яндекс", Mail.Ru и "Лаборатория Касперского" сопоставима с международными технологическими гигантами, например, Google и Facebook", — отмечают эксперты.

"Однако технологический сектор — далеко не единственный фактор. Транспортные системы города, множество видов досуга и статус культурного центра страны притягивают в столицу компании из различных отраслей, включая стартапы", — заключают они.