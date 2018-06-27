«У нас были разные компании. Моя, как видите, не самая хорошая. Но Леше я нравилась, он ухаживал за мной как истинный джентльмен. Не было ни дня, чтобы в моем доме не стоял букет. Каждое утро он приносил цветы. А однажды пришел и говорит: «Люблю, не могу без тебя». И с тех пор вместе», — вспоминает осужденная.

Срок у Анастасии небольшой, в следующем году она должна выйти из колонии. Почему не подождать? «Я вообще не планировала, это он настоял. Сказал, это как доказательство серьезности его намерений».

Послушать историю Анастасии пришли другие девушки из отряда. Здесь каждая мечтает о таком: любимый поехал за ней из другого города, несмотря ни на что, пообещал быть рядом, да еще и замуж позвал. Все здесь об этом мечтают, но сказка сбывается у единиц.