Платье напрокат и первый брачный поцелуй под конвоем — свадьба в колонии отличается от обычной церемонии. И не только антуражем, многие заключенные женятся по расчету — ради длительных свиданий. Поэтому львиная доля таких пар обречена на развод. Корреспондент РИА Новости побывала на двух бракосочетаниях в разных исправительных учреждениях и посмотрела со стороны на отношения мужчин и женщин за решеткой.
Молодая всю ночь не могла сомкнуть глаз. После утренней проверки, когда другие осужденные идут работать, Анастасии разрешили вернуться в отряд и подготовиться к церемонии. В ее жизни сегодня важное событие — свадьба с любимым человеком.
Настя отбывает наказание в колонии № 3 в Кинешме — для женщин, совершивших преступление впервые. В основном у здешних осужденных одна статья — 228-я. Ее называют бичом молодых девушек. Вот и сегодняшняя невеста получила два года колонии общего режима за наркотики.
Поучаствовать в приготовлениях к церемонии хочется многим осужденным.
Ослепительно белое платье, туфли на высоких каблуках, яркие украшения — и девушки словно переносятся с зоны в обычную жизнь на воле. Увидеть неуставную одежду в учреждении в принципе редкость. Здесь запрещены не только украшения, но и яркий макияж, и пышные прически — волосы должны быть убраны под платок. Так что свадебный переполох легко объяснить.
Анастасия подошла к образу невесты со всей ответственностью. «Туфли я покупала незадолго до того, как… Не успела даже ни разу надеть. Вот, пригодились», — хвастается она обновкой.
Каблуки настолько тонкие и высокие, что ходить в них, кажется, невозможно. Зато красиво. Платье тоже новое — мама девушки по заказу сшила в ателье.
«Мама его спрятала, Лешке, моему жениху, не показывали — плохая примета! На краткосрочное свидание привез в запакованном конверте, открывать запретили строго-настрого. Так что для жениха мой образ сегодня станет сюрпризом», — продолжает девушка, пока подруга накручивает ей локоны.
— Первый раз замуж выходите?
— Если честно, второй, — говорит Настя немного застенчиво и тихо. — Первый раз — в 18 лет, глупая была. Отношения были так себе, поэтому, наученная горьким опытом, решила, что больше замуж не пойду. А тут Леша. Мы с ним встречаемся больше года, и если бы не это вот все, я, наверное, так бы и не решилась выйти еще раз замуж.
С будущим мужем она познакомилась в Пятигорске.
Много лет назад Анастасия уехала туда из родного Иваново, чтобы учиться и работать. С Алексеем, соседом по лестничной клетке, тогда и намека не было на романтические отношения.
«У нас были разные компании. Моя, как видите, не самая хорошая. Но Леше я нравилась, он ухаживал за мной как истинный джентльмен. Не было ни дня, чтобы в моем доме не стоял букет. Каждое утро он приносил цветы. А однажды пришел и говорит: «Люблю, не могу без тебя». И с тех пор вместе», — вспоминает осужденная.
Срок у Анастасии небольшой, в следующем году она должна выйти из колонии. Почему не подождать? «Я вообще не планировала, это он настоял. Сказал, это как доказательство серьезности его намерений».
Послушать историю Анастасии пришли другие девушки из отряда. Здесь каждая мечтает о таком: любимый поехал за ней из другого города, несмотря ни на что, пообещал быть рядом, да еще и замуж позвал. Все здесь об этом мечтают, но сказка сбывается у единиц.
«Когда меня посадили, я до последнего не знала, что меня этапируют так далеко, по прописке. И Лешу заранее не предупредила. Уже когда я была в Кинешме, мама сказала, что он приехал. Решил, что будет жить здесь и помогать. Нашел работу. Его родители тоже поддержали. Не было такого, чтобы моя свекровь осуждала, наоборот, грозит ему пальцем: «Не дай бог упустишь!» Он покорил меня своими поступками. Посмотрела на него другими глазами. Ведь я не просила его ни о чем, была морально готова, что отношениям придет конец», — признается она.
Идут последние приготовления: надеть серьги, диадему, накрасить губы и все — можно на регистрацию.
Всем отрядом Насте искали тонкие колготки, но так и не нашли. Такие аксессуары здесь редкость.
«А сразу как меняешься! — Анастасия смотрит на себя в зеркало. — Туфли надела, платье — и ощущение, что я не на зоне, а на воле».
В последний момент, правда, начальник отдела воспитательной работы Наталья Днепровская уговаривает осужденную снять неудобные туфли и переобуться в обычные уставные ботинки.
— Да на таких каблуках с непривычки ты не дойдешь, Насть! — причитает Днепровская.
Благо, идти в таком полуторжественном виде недалеко — до комнаты для свиданий примерно сто метров. Потом надо быстро надеть туфли, чтобы жених не увидел.
Сама церемония заметно отличается от тех, что в обычной жизни. Ровно в девять утра приезжает регистратор из городского ЗАГСа с уже подготовленными заявлениями. На все отводится примерно десять минут. Никакого ресторана с сотней гостей, свадебного торта и медового месяца.
Однако традиции соблюдаются и в женской колонии: какая-никакая фотосессия, наряд, атмосфера праздника.
В комнате развесили шары, поставили букет из полевых цветов, а вечером в честь свадьбы пообещали чаепитие.
«С одной стороны, грустно, что не будет торжества, как у всех, но с другой — это же счастье, что в принципе есть человек рядом, — размышляет начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Наталья Днепровская. — А жених, судя по ее рассказам, действительно молодец: работает в автосалоне, не пьет, не курит».
Регистратор без лишних слов приступает к делу — сухим канцелярским языком чеканит заученные фразы, которые будто переносят присутствующих из комнаты длительных свиданий колонии в обычный ЗАГС.
«Согласны ли вы…» В этот момент у матери невесты катятся слезы из глаз.
Обручальные кольца в исправительном учреждении носить не положено, их надевают только ради соблюдения традиций.
После фотосессии Алексей бережно складывает украшения в коробочку и прячет в карман. «Ничего, вот выйдешь, еще раз свадьбу сыграем, уже как полагается», — успокаивает он жену.
Обычно после регистрации брака в колониях положено длительное свидание — трое суток. Но молодожены договорились перенести встречу на две недели.
Поэтому после оформления документов им отвели только пять минут. Остаться наедине нельзя, не положено. Поэтому безмолвным свидетелем поцелуев стала сотрудница колонии, которая, как могла, старалась не смущать супругов.
В 11:00 Настя, уже переодетая в безликую зеленую форму, выходит на работу. О былом торжестве напоминают только выбивающиеся из-под платка локоны. Осужденная трудится в школе, помогает педагогам.
«Эта работа научила меня терпению. Все люди разные — из разных социальных слоев. Бывает, попадаются такие, кого приходится учить не только грамоте, но и менять белье. Вроде бы взрослая женщина, а к быту не приучена. Не веришь, пока сама не увидишь. Это закаляет характер, ведь к каждому надо подстроиться», — философски замечает она.
Только под конец дня ее спрашивают, какая у нее теперь фамилия. «Нужная», — отвечает Анастасия. «Ну, с такой фамилией не пропадешь», — одобряют подруги.
Невеста бросает букет, он попадает в одну из девушек. Та сначала обрадовалась, а потом стушевалась: «Надеюсь, это не значит, что и мне замуж в колонии придется выходить? Хотя, с другой стороны, лишь бы человек хороший был».
Но если в колонии для женщин свадьбы случаются чаще всего по любви, то у мужчин все иначе. Есть такие, кто хочет жениться лишь ради комфорта и длительных свиданий, их разрешают только жене. Ради такого удовольствия мужчины красиво говорят то, что хотят слышать женщины, а те и рады.
Для сравнения: если в женской ИК-3, где отбывает срок Настя, в год проводится не больше десяти брачных церемоний, то в ИК-4, колонии особого режима для неоднократно судимых мужчин, — 18 свадеб в год.
«Во-первых, у мужчин сроки больше, а во-вторых, женщины так устроены, что ищут любви и на хорошие слова падкие. Вот и ведутся, — объясняет начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Владимир Тетерюк. — Нам трудно вмешаться, ведь это личное дело каждого. Случается, что сотрудники колонии пытаются разговаривать, когда видят откровенный обман. Иногда осужденные такие истории плетут! Заслушаешься! Там и страдания, и боль, и любовь до гроба. Не поверить невозможно. Иногда смотришь, какие девушки приезжают — красивые, видные… Одна мысль в голове: что же на свободе ты не ищешь себе мужчину? Вот что делает их харизма!»
По его словам, чаще всего на обман покупаются так называемые «заочницы»: девушки, которые на воле с осужденным никогда не виделись, познакомились по переписке.
Многие из них уверены, что смогут помочь будущему мужу встать на путь истинный. Однако, настаивает Тетерюк, если человек больше половины жизни провел за решеткой, вряд ли он изменится.
В этой колонии сегодня женится Сергей Радонцев (имя изменено). Он познакомился со своей невестой Яной при весьма романтических обстоятельствах — в СИЗО.
«Мы сидели, ждали суда, я был там с другом. Ко мне приехала знакомая, а к нему — сестра. Мы общались, я увидел ее через прозрачную перегородку. Спросил, можно ли написать ей? Она согласилась», — вспоминает Сергей.
Когда он уже был в колонии, начали созваниваться. Радонцев на тот момент был женат. «Думаю, а что скрывать? Общались на дружеской ноте, поэтому так и сказал: с женой не складывается, хочу развестись. Яна предложила помочь с разводом — оформили доверенность, чтобы по суду она могла запросить все документы. Сюда приезжала несколько раз. Так и сблизили нас эти бюрократические дела. А потом спрашивает: сейчас разведешься, а дальше что делать будешь? Ну, я прямо и ответил: «На тебе женюсь», — рассказывает он.
Яна скромная. Пока Сергей говорит, держит его за руку, молчит и внимательно слушает. Чувствуя на себе взгляд избранницы, жених начинает активно жестикулировать, шутить, всячески старается быть душой компании, его компания сегодня — мы и сотрудники колонии.
«Так вот, она же мне не поверила сначала. А я понял, что люблю ее. Жить-то есть где, есть и дом, надо только найти работу. Я сварщик, золотые руки. По идее, все должно получиться, главное, опора теперь есть», — обрисовывает перспективы Сергей и застегивает рубашку.
Под ней на груди прячется наколка «Здравствуйте, я ваше горе».
— Яна, ты видела? Не боишься замуж идти за него? — спрашиваю девушку. Она только хохочет в ответ.
— Это давным-давно, — перебивает Сергей. — Делать нечего было. Насмотрелись всяких бандитских фильмов — и вперед.
Сидит Сергей с молодых лет. Первая ходка — кражи. «Я не понимал, что делаю, зачем. Не знал ни статей, ни Уголовного кодекса. Что хотел, то и творил, вырученные деньги тратил на свои развлечения», — пытается оправдаться он.
Первый срок был самым большим — восемь лет. Потом, уверяет Сергей, еще две судимости он получил ни за что — якобы одна женщина написала на него заявление, что он пришел к ней домой, ограбил, да еще и угрожал.
По словам Радонцева, все было не так: просто дама предложила ему прийти в гости и остаться. Сергей отказал, а отверженная женщина таким образом решила отомстить.
«Учитывая, что у меня так себе характеристика, поверили ей, а не мне, конечно. Я вернулся домой, а там уже сотрудники. Еще четыре года сидеть», — продолжает он.
«А жить-то хочется. У нас уже и планы есть — детишек надо рожать. Работу лишь бы найти, сейчас сложно с этим. Я жить хочу с Рыжиком», — ласково обращается Сергей к Яне и расплывается в улыбке из золотых зубов.
Регистрация в мужской колонии проходит еще быстрее. Три минуты на то, чтобы подписать свидетельство о браке, надеть кольцо на палец Яны и сделать фото на память. А потом — трехдневное свидание.
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