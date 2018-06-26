ЛДПР предложили разрешить школьникам и студентам посещать музеи бесплатно

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить российским школьникам и студентам возможность посещать музеи бесплатно неограниченное число раз.

Авторами законопроекта выступили депутаты ЛДПР Вадим Деньгин, Елена Строкова, Александр Курдюмов, Олег Лавров, Василина Кулиева и Василий Власов.

"Проект федерального закона направлен на повышение культурного уровня молодежи и закрепляет право детей в возрасте до 18 лет и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев неограниченное количество раз", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы указывают, что в настоящее время действующее законодательство гарантирует детям право бесплатного посещения музеев один раз в месяц, а обучающимся по основным профессиональным образовательным программам — не реже одного раза в месяц.

"Так, большинство субъектов Российской Федерации закрепили право школьников и студентов бесплатно посещать музеи только один раз в месяц. Таким образом, действующая норма не позволяет в полной мере реализовать конституционное право детей и обучающихся на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям", — отмечают разработчики.

При этом авторы законопроекта напомнили, что московским школьникам право на посещение музеев неограниченное число раз предоставлено.

"Полагаем, что предоставление школьникам и студентам неограниченного свободного доступа в музеи по всей стране будет способствовать повышению образованности обучающихся и их культурному просвещению, а также приобщению к культурному развитию и передаче следующим поколениям многообразных и богатых российских культурных ценностей", — говорится в пояснительной записке.