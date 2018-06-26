ЛДПР предложили разрешить школьникам и студентам посещать музеи бесплатно

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить российским школьникам и студентам возможность посещать музеи бесплатно неограниченное число раз.
"Проект федерального закона направлен на повышение культурного уровня молодежи и закрепляет право детей в возрасте до 18 лет и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев неограниченное количество раз", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы указывают, что в настоящее время действующее законодательство гарантирует детям право бесплатного посещения музеев один раз в месяц, а обучающимся по основным профессиональным образовательным программам — не реже одного раза в месяц.
При этом авторы законопроекта напомнили, что московским школьникам право на посещение музеев неограниченное число раз предоставлено.
"Полагаем, что предоставление школьникам и студентам неограниченного свободного доступа в музеи по всей стране будет способствовать повышению образованности обучающихся и их культурному просвещению, а также приобщению к культурному развитию и передаче следующим поколениям многообразных и богатых российских культурных ценностей", — говорится в пояснительной записке.