В Москве более 350 тысяч многолетних растений украсят цветники

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 350 тысяч многолетних растений 150 видов и сортов украсят цветники в российской столице, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"Более 350 тысяч многолетних растений для оформления цветников и клумб столицы в этом году вырастили специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы", — сказал он.

Бирюков подчеркнул, что многолетники являются незаменимым элементом для оформления городских цветников. Такие цветы неприхотливы и устойчивы к морозам, многие виды засухоустойчивы или, наоборот, хорошо переносят избыточное увлажнение почвы.

"Всего 150 видов и сортов многолетников украсят скверы, парки и московские улицы. С каждым годом ассортимент многолетников расширяется", — добавил заммэра. В этом году, по его словам, список пополнят манжетка, кровохлебка и полынь.

Специалисты ГБУ "Озеленение" пояснили, что москвичам особенно нравятся такие многолетние культуры, как хосты, астильбы, лилейники, гейхеры, пионы и астры. Кроме того, архитектуру цветника создадут высокорослые растения: клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.

Бирюков отметил, что тенденцией последних лет в цветочном оформлении города стали злаковые травы, которые дополняют традиционные культуры городских цветников. Он подчеркнул, что инициаторами увеличения числа многолетников стали сами москвичи. После голосования в 2016 году в рамках проекта "Активный гражданин" число многолетников на улицах города заметно увеличилось.