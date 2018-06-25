Депутат выступил за отмену уголовной ответственности за репосты

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Проекты о переносе ответственности за репосты в интернете из УК в КоАП разумны, инициативу нужно обсудить, считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).
При этом парламентарий подчеркнул, что необходимо подробно ознакомиться с текстом проектов, внимательно их проанализировать и обсудить.
В понедельник депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети "Интернет", отмечают авторы инициативы.