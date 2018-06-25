Депутат выступил за отмену уголовной ответственности за репосты

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Проекты о переносе ответственности за репосты в интернете из УК в КоАП разумны, инициативу нужно обсудить, считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

"В принципе, я за то, чтобы, кончено, некоторые составы уголовно-наказуемых деяний перебросить в Кодекс об административных правонарушениях. Наверное, эта статья и преступления, которые предусмотрены этой статьей, первой частью, особенно не относятся к категории каких-то тяжких или сильно опасных для общества преступлений… В принципе, мне кажется, в этом есть некое разумение", — сказал Синельщиков РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что необходимо подробно ознакомиться с текстом проектов, внимательно их проанализировать и обсудить.

В понедельник депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети "Интернет", отмечают авторы инициативы.

Депутаты также предлагают исключить преступность деяния, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, и установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства наступает лишь в том случае, "если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой".