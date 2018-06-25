Пушков ответил на заявление Улицкой об отставании от Европы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление писательницы Людмилы Улицкой об отставании от Европы и агрессивности россиян.

Ранее Улицкая заявила, что России необходимо еще 150 лет для того, чтобы стать европейской страной. По ее мнению, страна "уплывает в архаику", идет в противоположную сторону от прогресса и превращается в мировую провинцию. При этом писательница призвала россиян снизить уровень агрессии.

"Странно видеть застывших в мышлении 1990-х, повторяющих мантры ушедшего времени. Мир меняется, а у них — унылая банальность суждений", — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

При этом сенатор подчеркнул, что сейчас Россия находится в центре внимания всего мира, а те, кто говорит о ее превращении в провинцию, сами безнадежно провинциальны.