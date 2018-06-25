Правительство выступило против отмены уголовной ответственности за репосты

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект, отменяющий уголовную ответственность за репосты в интернете, следует из официального отзыв кабмина, приложенного к пакету документов при внесении законопроекта в базу Госдумы.

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, который входит в один пакет с проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" и дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях "новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в связи с исключением данного состава" из УК РФ.

Согласно официальному отзыву кабмина за подписью зампредседателя правительства — руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, пояснительная записка к проекту не содержит обоснования необходимости вносимых изменений и носит противоречивый̆ характер. В отзыве указывается, что в пояснительной записке содержатся статистические данные, свидетельствующие о тенденции роста таких преступлений.

Кроме того, по мнению правительства, законопроект подготовлен без учета требований соответствующих статей федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской̆ Федерации" и закона "О введении в действие Кодекса Российской̆ Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с которыми внесение изменений в УК и КоАП осуществляется отдельными федеральными законами.

"На основании изложенного правительством Российской̆ Федерации законопроект не поддерживается", — говорится в официальном отзыве кабмина.