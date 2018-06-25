В Госдуму внесли проект об отмене уголовной ответственности за репосты

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму законопроект, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечают авторы инициативы, целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет".
Вместе с этим парламентарии предлагают за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, ввести штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.
При этом за соответствующее преступление предлагается предусмотреть штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.