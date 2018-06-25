В Госдуму внесли проект об отмене уголовной ответственности за репосты

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму законопроект, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Настоящий проект федерального закона входит в один пакет с проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" и дополняет Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в связи с исключением данного состава из Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке проекта.

Как отмечают авторы инициативы, целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет".

Вместе с этим парламентарии предлагают за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, ввести штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Вторым законопроектом депутаты предлагают исключить преступность деяния, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, и установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства наступает лишь в том случае, "если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой".

При этом за соответствующее преступление предлагается предусмотреть штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

"Принятие закона позволит снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, экспертное и судейское сообщество России, а также повысить доверие общества к российскому правосудию и снизить социальную напряженность. Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, а также изменения, принятия или отмены каких-либо актов федерального законодательства", — подчеркивают авторы инициативы.