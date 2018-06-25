Детские технопарки Москвы подготовили летние программы для школьников

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Детские технопарки Москвы подготовили летние образовательные модули, участие в которых смогут принять пять тысяч московских школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе экономического комплекса правительства Москвы.

"Детские технопарки как следует подготовились к этому сезону, они предлагают образовательные программы для ребят от 5 лет. Направления подготовки – самые разные: промышленный дизайн, проектирование беспилотников, роботостроение, технологии виртуальной и дополненной реальности, IT и даже блокчейн. Все образовательные модули рассчитаны на 5 тысяч московских школьников", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

Она отметила, что сегодня в Москве открыто 12 детских технопарков, в них идут занятия по 19 направлениям. В частности, анимационный технопарк на базе ОАО "Калибр" в летнее время проведет шесть двухнедельных интенсивов по развитию навыков в области виртуальной и дополненной реальности, технопарк Московского политеха в июне проводит "Инженерные каникулы", где юных москвичей ждут интенсивы по автоконструированию, аэрокосмической инженерии, проектированию беспилотной техники, транспортному дизайну. Также занятия пройдут в "Инжинириуме МГТУ им. Н.Э. Баумана", "Смарт-парке", технопарке "Кулибин Про", "Наукограде МФЮА" и технопарке "Кванториум".