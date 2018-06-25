МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного метрополитена к "Общей газете" из-за статьи о якобы опасном воздухе в подземке и на московском центральном кольце (МЦК) и обязал опубликовать опровержение, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена. В редакции издания с таким решением не согласны, но апелляцию подавать не будут.

Газета в октябре прошлого года опубликовала материал, в котором сообщила, что воздух в поездах московского метрополитена и МЦК опасен для здоровья человека. На "синей" и Кольцевой линиях, как утверждало издание, содержание углекислого газа превышает норму, а в поездах на Замоскворецкой и Сокольнической линиях воздух якобы содержит опасное для здоровья количество пыли. Московский метрополитен требовал защитить его деловую репутацию и опровергнуть недостоверные сведения.

"Обязать общество с ограниченной ответственностью "Общая газета.РУ" опубликовать опровержение за его счет в том же средстве массовой информации", — говорится в копии резолюции суда, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Опровержение должно быть доступным читателям на главной странице сайта издания в течение трех месяцев.

"Воздух в Московском метрополитене соответствует всем санитарным нормам и правилам. Для нас важно состояние здоровья наших пассажиров и комфорт их поездок", — заявили РИА Новости в пресс-службе метро.

В "Общей газете" РИА Новости сообщили, что не согласны с таким решением суда, однако выполнят его постановление и не будет подавать апелляцию. "Да, есть решение Арбитражного суда города Москвы, обязывающее "Общую газету" опровергнуть сведения, которые, по мнению суда, порочат деловую репутацию Московского метрополитена. С решением мы не согласны, но подавать апелляцию не будем, поскольку, как показывает практика, суды второй инстанции не меняют первоначальных решений, не вникают в суть и не отправляют дела на новое рассмотрение", — заявил один из авторов издания Александр Родин.

Он уточнил, что в газете считают, что ответчик по данному делу был определен некорректно, так как статья была написана по вышедшим ранее материалам в "Новых Известиях" и по исследованию блогера Виктора Борисова. Оба источника, по словам Родина, были указаны в статье, но суд не принял это во внимание. Тем не менее, он отметил, что издание опубликует опровержение, когда получит соответствующие документы.