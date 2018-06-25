Познер объяснил "агрессивность россиян" переходным периодом

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Агрессивность и жестокость часто появляются в обществе, которое переживает переходной период. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил тележурналист Владимир Познер, комментируя интервью Людмилы Улицкой.

Ранее писательница заявила 112ua, что россиянам и украинцам нужно еще 150 лет, чтобы догнать европейцев. По ее словам, Россия движется поперек цивилизационного процессу и пояснила, что очень важно в такой ситуации – снижать уровень агрессии и не впадать в отчаяние.

"Многие не понимают, куда страна идёт. Общество разделено в своих взглядах: как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране и он трудный в России. И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость. И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой", — пояснил Познер.

При этом он не согласился с заявлением писательницы о развитии "поперёк цивилизационному процессу".

"Как раз нет: она идёт по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно не цивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния", — добавил он.