Россельхознадзор рассказал, чем опасна американская белая бабочка

КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Меры по борьбе с распространением опасного карантинного вредителя — американской белой бабочки – на территории Сочи следует принимать заблаговременно, предупреждает городской межрайонный отдел Россельхознадзора.

Американская белая бабочка повреждает более 300 видов древесных, кустарниковых пород и травянистых растений. Вредитель отличается высокой плодовитостью и выживаемостью, поэтому представляет большую опасность. Волоски гусениц могут вызывать аллергические реакции у человека. Поврежденность деревьев белой бабочкой приводит к их ослаблению или гибели.

На прошедшем в администрации города совещании специалисты Россельхознадзора обсудили план борьбы с американской белой бабочкой с представителями мэрии, управляющих компаний и организаций, проводящих обработку зелёных насаждений от карантинных вредителей, сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам совещания решено продолжить разъяснительную работу среди жителей, ТСЖ, ТОС, собственников и арендаторов индивидуальных жилых домов, а также производственных территорий об обязательном и незамедлительном принятии мер по борьбе с карантинным объектом", — сообщает пресс-служба.

Россельхохнадзор предлагает бороться с бабочкой проведением агротехнических и биологических мероприятий, а также организовать обрезку (спил) зараженных зеленых насаждений с последующим их термическим уничтожением на спецпредприятиях.