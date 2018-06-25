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Общество

В ГД внесли законопроект, упрощающий получение жителями СНГ гражданства РФ

15:2325.06.2018
(обновлено: 15:42 25.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения российского гражданства для тех, кто хочет вернуться в страну из бывших союзных республик. Инициатором стал первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ГД внесли проект, упрощающий получение украинцами российского гражданства
Документ предполагает отмену ограничения по срокам выдачи паспортов. Речь идет о снятии ограничения срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ". Сейчас она позволяет легализоваться только тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад — до ноября 2002 года, или получал паспорт гражданина России до 1 июля 2002 года. По окончании действия данной главы лица, которые не успеют воспользоваться возможностями легализации, должны быть депортированы.

"Даже если таковых будет немного, но вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, — скандален и безнравственен по определению. Поэтому ограничение срока действия данной главы необходимо снять", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, автор проекта указал, что в настоящее время существующая практика МВД России по изъятию или объявлению недействительными паспортов граждан России во внесудебном порядке является грубым нарушением правовых норм и конституционных прав граждан. При этом чаще всего жертвами подобной практики становятся граждане бывшего СССР, до середины 90-х годов прошлого века вернувшиеся на свою историческую родину, в Россию, из бывших советских республик.

"Подавляющее большинство лиц этой категории на протяжении последних 20 лет обоснованно считали себя и признавались нашим государством гражданами Российской Федерации, выполняли все вытекающие из этого обязанности — платили налоги, проходили службу по призыву в Вооруженных силах, своевременно осуществляли обмен российских паспортов", — подчеркнул депутат.

Получение паспортов Российской Федерации в паспортно-визовом центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Парламентарий пояснил, что изъятие паспортов или признание их недействительными фактически означает лишение прав гражданина России. Согласно существующему законодательству, решение о приобретении гражданства подлежит отмене только в случае, если в судебном порядке будет установлено, что это решение было принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений.

При этом Затулин указал, что Главное управление по вопросам миграции МВД России со своей стороны не отрицает, что "необоснованная" выдача паспортов могла происходить в силу технических ошибок или невнимательности сотрудников консульских или паспортных служб.

Законопроектом предлагается внести поправки в статью 41.8 закона "О гражданстве РФ", регламентирующую процедуру отмены решения о признании гражданства или приеме в гражданство. Действующая редакция не содержит прямой отсылки к статье 22, запрещающей внесудебное рассмотрение вопроса об отмене решения по приему в гражданство. Предложенная законопроектом поправка в статью 41.8 ФЗ "О гражданстве РФ" устраняет указанный пробел.

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