МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения российского гражданства для тех, кто хочет вернуться в страну из бывших союзных республик. Инициатором стал первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Даже если таковых будет немного, но вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, — скандален и безнравственен по определению. Поэтому ограничение срока действия данной главы необходимо снять", — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, автор проекта указал, что в настоящее время существующая практика МВД России по изъятию или объявлению недействительными паспортов граждан России во внесудебном порядке является грубым нарушением правовых норм и конституционных прав граждан. При этом чаще всего жертвами подобной практики становятся граждане бывшего СССР, до середины 90-х годов прошлого века вернувшиеся на свою историческую родину, в Россию, из бывших советских республик.
"Подавляющее большинство лиц этой категории на протяжении последних 20 лет обоснованно считали себя и признавались нашим государством гражданами Российской Федерации, выполняли все вытекающие из этого обязанности — платили налоги, проходили службу по призыву в Вооруженных силах, своевременно осуществляли обмен российских паспортов", — подчеркнул депутат.
При этом Затулин указал, что Главное управление по вопросам миграции МВД России со своей стороны не отрицает, что "необоснованная" выдача паспортов могла происходить в силу технических ошибок или невнимательности сотрудников консульских или паспортных служб.
Законопроектом предлагается внести поправки в статью 41.8 закона "О гражданстве РФ", регламентирующую процедуру отмены решения о признании гражданства или приеме в гражданство. Действующая редакция не содержит прямой отсылки к статье 22, запрещающей внесудебное рассмотрение вопроса об отмене решения по приему в гражданство. Предложенная законопроектом поправка в статью 41.8 ФЗ "О гражданстве РФ" устраняет указанный пробел.