Скворцова связала повышение пенсионного возраста с долголетием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Правительство, предлагая изменить возраст выхода на пенсию, учитывает современные данные о том, что работающие люди старшего поколения "моложе" своих прекративших трудовую деятельность сверстников, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По ее мнению, нынешних 55-летнюю женщину и 60-летнего мужчину рано списывать с точки зрения их активности.

"Мы можем оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это воздействие, безусловно, работает в плюс", — сказала она.

Согласно современным исследованиям ВОЗ, отметила министр, идет тотальное омоложение людей с точки зрения психической активности. Так, 50-летний человек в 2003 году показывал один и тот же когнитивный уровень, что и 58-летний в 2013-м.

"Таким образом, незаметно для нас для всех за десять лет замедлилось снижение когнитивное, которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах", — добавила глава Минздрава.

Она отметила, что меняются представления о здоровом образе жизни, больше людей стараются правильней питаться и отказываются от вредных привычек.

"Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой, или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности",- сказала Скворцова.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.