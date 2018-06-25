В ГД внесли проект о дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Члены Совета Федерации во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, следует из базы данных Государственной Думы.

"Законопроектом устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В её названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года великую императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа также указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.