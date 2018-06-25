В центре Москвы начали тестировать велопатруль

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы запустил в тестовом режиме службу велопатруля, который будет работать в пределах Бульварного кольца столицы, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

"С сегодняшнего дня ЦОДД запускает в тестовом режиме нашу новую службу — велопатруль, который будет работать преимущественно в центре города, в основном в пределах Бульварного кольца. Он будет помогать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам", — сказал Чернов.

Он отметил, что первое время в велопатруле будет работать один сотрудник, однако уже со следующей недели их должно стать двое. По словам Чернова, сначала служба будет работать по будням, а затем, с появлением второго велосипеда, график будет включать и выходные дни.

Он также рассказал, что в дорожной сумке велопатруля есть ремонтный комплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель, а на велосипеде установлен трекер. "Наш ситуационный центр мониторит и будет направлять на место мелких ДТП сотрудников велопатруля, которые будут их оформлять и быстро освобождать проезжую часть. Кроме того, наши сотрудники прошли обучение по первой медицинской помощи", — добавил замруководителя дирекции.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе ЦОДД, велопатруль следит за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки может оставить заявку на ремонт. Также новая служба имеет возможность администрировать нарушения, например, если автомобиль припарковался на велодорожке.