Ректор МГУ указал на недостатки ЕГЭ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен не может определить творческий потенциал человека, заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

"Один или два экзамена не могут определять творческий потенциал… Самое главное, что ЕГЭ не может служить тем абсолютом, который определяет судьбу человека", — сказал Садовничий на пресс-конференции в издательском доме "Аргументы и Факты".

Он также он подчеркнул, что сдача единого государственного экзамена имеет свои плюсы.

"Например, ребята в регионах сдают ЕГЭ довольно высоко, и у них появляется больше уверенности приехать поступить в хорошие университеты", — заключил Садовничий.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдают 730 тысяч человек. Самым массовым стал экзамен по русскому языку.