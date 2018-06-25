Кремль не склонен сгущать краски вокруг идеи повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно обсуждать.
Он еще раз подчеркнул, что пока президент не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.
По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин не оглядывается на рейтинг, главное для него — выполнять обязанности главы государства.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.