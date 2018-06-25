Кремль не склонен сгущать краски вокруг идеи повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно обсуждать.

"Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая, очень резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он еще раз подчеркнул, что пока президент не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин не оглядывается на рейтинг, главное для него — выполнять обязанности главы государства.

"Общественный резонанс, конечно, влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится. И для него главное — это продолжение работы, выполнение обязанностей главы государства. Он никогда и в данном случае [тоже] не оглядывается на рейтинг. Интересы людей для него всегда превыше всего", — заявил Песков.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.