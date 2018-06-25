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Общество

Кремль не склонен сгущать краски вокруг идеи повышения пенсионного возраста

12:5025.06.2018
(обновлено: 13:40 25.06.2018)
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© Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно обсуждать.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая, очень резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он еще раз подчеркнул, что пока президент не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин не оглядывается на рейтинг, главное для него — выполнять обязанности главы государства.

Пожилые люди в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Общественный резонанс, конечно, влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится. И для него главное — это продолжение работы, выполнение обязанностей главы государства. Он никогда и в данном случае [тоже] не оглядывается на рейтинг. Интересы людей для него всегда превыше всего", — заявил Песков.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
zhora_vaskin
Мы тут принимаем закон благодаря которому вы, скорее всего, вообще не доживёте до пенсии, но не надо сгущать краски.
И вообще, посмотрите как на Украине!
12:53
25.06.2018
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exec-it
А чего её обсуждать. Народ уже сказал - нет повышению! Чего ещё обсуждать. Тут даже референдума не надо. Исполнительная власть пусть принимает к сведению и ищет другие формы "обмана народа". Этот не прокатил.
12:56
25.06.2018
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