Министр труда назвал средний размер пенсии в 2019 году‍

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средний размер пенсии в 2019 году вырастет до 15,4 тысячи рублей, заявил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью газете "Известия". По его словам, к концу нынешнего года средний размер выплаты будет равняться 14 414 рублей.

Прибавка для неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч в год, уточнил он.

"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсии у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — отметил Топилин.

Он добавил, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции, и подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок.

Квоты для трудоустройства пожилых

Также министр добавил, что считает нецелесообразным вводить квоты рабочих мест для трудоустройства пожилых граждан в рамках изменений в пенсионном законодательстве.

"У нас есть квоты только для одной категории — это инвалиды. Ни для молодежи, ни для пожилых таких механизмов нет", — сказал он.

Кроме того, Топилин отметил, что люди, которые работают в 60-65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки.

"Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции", — добавил он.

По его словам, Минтруд ведет диалог с объединениями работодателей, "они тоже ситуацию прекрасно понимают".

Рост пенсий выше инфляции

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост пенсий в 2019 году будет на два процентных пункта или даже выше, чем инфляция.

"Поэтому то ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства — около тысячи рублей — перекроет рост потребительских цен", — сказал Силуанов.

Отказ от системы баллов

По словам министра, рост инфляции по итогам 2018 года будет около 3%. В соответствии с действующим законодательством пенсии индексируются по уровню инфляции предыдущего года.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсии в 2019 году планируется проиндексировать с 1 февраля, а затем с 1 апреля.

Также она сообщила, что правительство намерено отказаться от системы баллов при расчете пенсий.

По ее словам, "это очень сложное решение", однако его придется принимать.

Голикова добавила, что с 2019 года, согласно новым изменениям, размер пенсии должен составлять не менее 40 процентов от утраченного заработка. Она отметила, что это нельзя считать "как среднюю температуру по больнице", и пояснила, что такой расчет носит индивидуальный характер.

Вице-премьер заверила, что принятие изменений пенсионного законодательства не затронет интересы работающих пенсионеров, военнослужащих, а также граждан, у которых есть льготы по досрочным пенсиям: работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, социальные пенсионеры, многодетные матери, пенсионеры-чернобыльцы.

Отвечая на вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, Голикова отметила, что по статистике в 1990-х годах на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих человека, а к 2019 году на одного пенсионера будет 1,8 трудоспособного гражданина. Такое соотношение, по ее словам, не позволяет нарастить пенсионное обеспечение граждан.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.