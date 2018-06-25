Министр труда назвал средний размер пенсии в 2019 году‍

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средний размер пенсии в 2019 году вырастет до 15,4 тысячи рублей, заявил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью газете "Известия". По его словам, к концу нынешнего года средний размер выплаты будет равняться 14 414 рублей.
"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсии у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — отметил Топилин.
Он добавил, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции, и подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок.
Квоты для трудоустройства пожилых
Также министр добавил, что считает нецелесообразным вводить квоты рабочих мест для трудоустройства пожилых граждан в рамках изменений в пенсионном законодательстве.
"У нас есть квоты только для одной категории — это инвалиды. Ни для молодежи, ни для пожилых таких механизмов нет", — сказал он.
Кроме того, Топилин отметил, что люди, которые работают в 60-65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки.
По его словам, Минтруд ведет диалог с объединениями работодателей, "они тоже ситуацию прекрасно понимают".
Рост пенсий выше инфляции
Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост пенсий в 2019 году будет на два процентных пункта или даже выше, чем инфляция.
"Поэтому то ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства — около тысячи рублей — перекроет рост потребительских цен", — сказал Силуанов.
Отказ от системы баллов
При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсии в 2019 году планируется проиндексировать с 1 февраля, а затем с 1 апреля.
Также она сообщила, что правительство намерено отказаться от системы баллов при расчете пенсий.
По ее словам, "это очень сложное решение", однако его придется принимать.
Голикова добавила, что с 2019 года, согласно новым изменениям, размер пенсии должен составлять не менее 40 процентов от утраченного заработка. Она отметила, что это нельзя считать "как среднюю температуру по больнице", и пояснила, что такой расчет носит индивидуальный характер.
Отвечая на вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, Голикова отметила, что по статистике в 1990-х годах на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих человека, а к 2019 году на одного пенсионера будет 1,8 трудоспособного гражданина. Такое соотношение, по ее словам, не позволяет нарастить пенсионное обеспечение граждан.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.