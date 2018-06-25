В Московском зоопарке поселились два молодых амурских тигра

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Два годовалых амурских тигра переехали в Московский зоопарк для участия в Европейской программе по сохранению популяции, сообщает мэрия столицы.

"Два молодых амурских тигра поселились в Московском зоопарке. Годовалые самцы переехали в просторный вольер на "Острове зверей" из Центра воспроизводства редких видов в Подмосковье", — сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в будущем амурские тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе. Родители самцов попали в зоопарк из дикой природы, поэтому их потомство представляет особую генетическую ценность.

Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. По данным 2015 года, на берегах рек Амур и Уссури в Амурском, Хабаровском и Приморском крае обитают всего 540 особей этого вида.