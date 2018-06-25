В московском метро восстановили движение на салатовой ветке

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской ("салатовой") линии московского метро, нарушенное утром в понедельник из-за происшествия с пассажиром, удалось восстановить, сообщает метрополитен в сети микроблогов Twitter.

После ЧП с пассажиром поезда на "салатовой" ветке метро следовали с увеличенным интервалом, позднее метрополитен сообщал об отсутствии движения поездов между станциями "Марьино" до "Зябликово". Пассажирам рекомендовалось пользоваться Замоскворецкой линией и наземным транспортом.

"Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от "Марьино" до "Зябликово" восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении столичного метро.