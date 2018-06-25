Работников московских больниц отправят на курсы врачебной этики

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Специалисты приемного отделения НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского начнут посещать курсы врачебной этики в сентябре, а впоследствии навыкам общения обучат работников всех московских больниц, сообщает мэрия столицы.

"Обучение пройдут заведующий отделением, доктора, медсестры и администраторы. На курсах в центре корпоративного развития департамента здравоохранения города Москвы им расскажут, как правильно вести диалог с пациентом, чтобы его успокоить и не вызвать негативную реакцию, и что нужно предпринять самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания", — говорится на сайте мэрии.

Отмечается, что в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского запускается пока только пилотный проект, в рамках которого персонал научат эффективнее распределять обязанности и взаимодействовать с коллегами.

Проект продлится до конца года, уже в следующем году в нем примут участие остальные отделения клиники. После того как специалисты оценят результаты, полученный опыт будет применен и в других стационарах департамента здравоохранения Москвы, приводятся слова директора НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергея Петрикова.

Уточняется, что курсы будут длиться 24 часа — три дня по восемь часов. В одной группе смогут обучаться от 12 до 15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. Планируется, что в общей сложности образовательные курсы до конца этого года окончат более 50 тысяч сотрудников поликлиник.