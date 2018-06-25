МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средний размер пенсии в 2019 году возрастет до 15,4 тысячи рублей, заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью газете "Известия".

Чиновник уточнил, что в следующем году прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч в год. К концу нынешнего года средний размер пенсии будет равняться 14 414 рублей.

"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — отметил министр.

Топилин также добавил, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям в настоящее время и в будущем. Министр подчеркнул, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции.

Сейчас в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о его повышении обсуждается давно, и это обусловлено выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, наоборот, увеличивается. На данный момент в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.