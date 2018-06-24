РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Васильева назвала "Алые паруса" "символом надежды, мечты и цели"

02:2324.06.2018
27293
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПраздник выпускников Алые паруса в Санкт-ПетербургеПраздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева назвала праздник выпускников "Алые паруса", проходящий в эти часы в Санкт-Петербурге, "символом надежды, мечты и цели". Об этом она сказала в интервью "Пятому каналу".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Наш праздник. Сборная России превратила чужой карнавал в "Алые паруса"

"Это самый, наверное, главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. "Алые паруса" — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо, — сказала министр.

Глава Минпросвещения пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.

Самое главное — верить в цель и идти к не, сказала министр, пожелав выпускникам удачи.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Васильева поздравила победителей конкурса сочинений "Я - гражданин России!"
Праздник выпускников школ "Алые паруса" проходит в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. Музыкальное шоу ведут Иван Ургант и Даша Александрова, в концерте участвуют Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.

Как ожидается, в этом году он соберет более 80 тысяч человек, в том числе выпускников петербургских школ, а также гостей из 34 регионов России и шести зарубежных стран.

В этом году праздник "Алые паруса" отметит полувековой юбилей. За это время праздник стали настоящим символом Северной столицы и обрели мировую известность.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Панфилов Панфилов
"Это самый, наверное, главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. А затем рабы, до могилы.
02:40
24.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Виктор Гуговский
Панфилов Панфилов, ...т.е. труды праведные, теперь для вас рабство? ...Тебя бы, печальный Иа, и таких как ты, машиной времени отправлять в не столь отдалённые века, до изобретения огнестрельного оружия, где железо честно решало всё, - кому жить, им воюя а кому им землю пахать, для сохранения вида)) Теплица, появившаяся с изобретением ядерного оружия, наплодила не одно поколение инфантильных радужно-виртуальных придурковатых больных существ типа ,,пуп земли,, - естественный отбор прекратился. - Выживают все (!) Какой ты раб, если реально не понимаешь смысла слова рабство... Просто запомни - у нищих слуг нет, а то что тебя будет ломать, подтирать за собой, до могилы, это уже диагноз)) Жизни надо просто радоваться Иа ))))
03:13
24.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Бельгия
2
Тунис
Матч окончен
1
Республика Корея
2
Мексика
Матч окончен
2
Германия
1
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Бельгия
2
Тунис
Матч окончен
1
Республика Корея
2
Мексика
Матч окончен
2
Германия
1
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена