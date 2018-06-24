Васильева назвала "Алые паруса" "символом надежды, мечты и цели"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева назвала праздник выпускников "Алые паруса", проходящий в эти часы в Санкт-Петербурге, "символом надежды, мечты и цели". Об этом она сказала в интервью "Пятому каналу".

"Это самый, наверное, главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. "Алые паруса" — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо, — сказала министр.

Глава Минпросвещения пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.

Самое главное — верить в цель и идти к не, сказала министр, пожелав выпускникам удачи.

Праздник выпускников школ "Алые паруса" проходит в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. Музыкальное шоу ведут Иван Ургант и Даша Александрова, в концерте участвуют Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.

Как ожидается, в этом году он соберет более 80 тысяч человек, в том числе выпускников петербургских школ, а также гостей из 34 регионов России и шести зарубежных стран.

В этом году праздник "Алые паруса" отметит полувековой юбилей. За это время праздник стали настоящим символом Северной столицы и обрели мировую известность.