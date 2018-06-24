Васильева назвала "Алые паруса" "символом надежды, мечты и цели"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева назвала праздник выпускников "Алые паруса", проходящий в эти часы в Санкт-Петербурге, "символом надежды, мечты и цели". Об этом она сказала в интервью "Пятому каналу".
"Это самый, наверное, главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. "Алые паруса" — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо, — сказала министр.
Глава Минпросвещения пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.
Самое главное — верить в цель и идти к не, сказала министр, пожелав выпускникам удачи.
Как ожидается, в этом году он соберет более 80 тысяч человек, в том числе выпускников петербургских школ, а также гостей из 34 регионов России и шести зарубежных стран.
В этом году праздник "Алые паруса" отметит полувековой юбилей. За это время праздник стали настоящим символом Северной столицы и обрели мировую известность.