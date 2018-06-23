В Москве Ильинку закрыли для машин из-за празднования выпускного

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Движение для автомобилей на улице Ильинка в Москве закрыто до утра 24 июня в связи с проведением праздничных мероприятий на Красной площади, сообщает центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) в Twitter.

"В центре школьники празднуют выпускной. Красная площадь закрыта. Ильинка недоступна для авто. В центр гулять лучше на городском транспорте или такси. С утра все ограничения будут сняты. Хорошего вечера!" — говорится в сообщении.

Около 600 тысяч выпускников в России получат в субботу аттестат об окончании школы и отпразднуют выпускной вечер.