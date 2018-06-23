В Госдуме ответили на обвинения в "краже названия" у Украины‍

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Не Россия "украла" у украинцев название Русь, а украинцы "украли" Киев у Руси, заявил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Украинская детская писательница Лариса Ницой ранее призвала называть Россию "Московией", сообщает "Обозреватель". Свое предложение она мотивировала тем, что название "Русь" было якобы "украдено" у украинцев.

Калашников напомнил, что территория, на которой сейчас располагаются Россия и Украина, ранее называлась Киевской Русью, поэтому, по его словам, речь, скорее идет о том, что Украина "украла Киев у Руси". "Вот с этим бы я согласился лучше", — добавил депутат.