В Москве прошли ливни с градом

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ливни с крупным градом прошли в Москве в субботу, сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, в частности, в районе станции метро "Савеловская" прошёл сильный ливень, местами вода затопила дороги. Кроме того, на столичные улицы обрушился крупный град, диаметр которого на "глаз" был около одного сантиметра, уточняют очевидцы.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что в субботу в Москве пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха может достичь 30 градусов тепла.