Кудрин прокомментировал лишение "Шанинки" аккредитации

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал претензии Рособрнадзора к Московской школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка") "бумажными" и призвал перестроить работу ведомства, комментируя лишение вуза аккредитации.
"Рособрнадзор лишил аккредитации Шанинку, один из лучших частных университетов. Снова "бумажные" претензии. Нужно кардинально перестраивать работу надзора", — написал он в Twitter.
Кудрин также сообщил, что Рособрнадзор подготовил поправки по более совершенной оценке качества образования, однако, по его мнению, ведомству нужно снизить "формальные критерии", так как они "мешают работе университетов, противоречат целям развития страны".
Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году социологом Теодором Шаниным. Студенты обучаются по программам бакалавриата и магистратуры. Выпускники МВШСЭН получают диплом Манчестера. Всего в университете пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 слушателей.