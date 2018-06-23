Кудрин прокомментировал лишение "Шанинки" аккредитации

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал претензии Рособрнадзора к Московской школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка") "бумажными" и призвал перестроить работу ведомства, комментируя лишение вуза аккредитации.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор отозвал у "Шанинки" госаккредитацию по ряду программ подготовки бакалавриата и магистратуры. Приказ был подписан 20 июня главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Такое решение было принято по результатам аккредитационной экспертизы. На сайте службы опубликован документ, в котором говорится, что эксперты нашли в учреждении нарушения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов).

"Рособрнадзор лишил аккредитации Шанинку, один из лучших частных университетов. Снова "бумажные" претензии. Нужно кардинально перестраивать работу надзора", — написал он в Twitter.

Кудрин также сообщил, что Рособрнадзор подготовил поправки по более совершенной оценке качества образования, однако, по его мнению, ведомству нужно снизить "формальные критерии", так как они "мешают работе университетов, противоречат целям развития страны".

Глава Счетной палаты РФ заявил, что лицензия Московской школы социальных и экономических наук действительна, поэтому лишение госаккредитации не повлияет на образовательный процесс. Кудрин также выразил уверенность в том, что школа сможет восстановить госаккредитацию в течение года и пожелал "всем шанинцам в этом успеха".

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году социологом Теодором Шаниным. Студенты обучаются по программам бакалавриата и магистратуры. Выпускники МВШСЭН получают диплом Манчестера. Всего в университете пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 слушателей.