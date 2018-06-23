Декан МГУ предложил связать возраст выхода на пенсию со средним доходом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возраст выхода на пенсию стоило бы дифференцировать в зависимости от уровня среднего дохода россиян, заявил декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Мы страна, чрезвычайно дифференцированная по доходам и условиям жизни. В среднем это правильный расчет, что мы должны отложить пенсионный возраст. Я бы внес поправку на неравенство в стране. Оно колоссальное и касается и возраста доживания. В зависимости от среднего дохода дифференцировал бы и время выхода на пенсию", — сказал Аузан в программе "Право знать!".

При этом он уточнил, что есть момент, не устраивающий его в предложенных правительством изменениях пенсионного законодательства.

По его словам, предлагаемые изменения являются не реформированием системы, а перерасчетом денег в связи с тем, сколько их есть в стране.

"Там нет плана, как меняется, где накопительная (система), где солидарная, что происходит. Там 16 лет вперед, если говорить о возрасте для женщин, это прописано. Но никакого плана, как это все живет, нет. Бухгалтер победил экономиста. В чем разница? Наши глубокоуважаемые бухгалтеры должны свести доход и расход. А экономист должен обеспечить такое сведение, которое бы способствовало развитию экономики", — подчеркнул Аузан.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.