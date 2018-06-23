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Общество

На память о Москве: какие сувениры увозят фанаты с ЧМ по футболу

16:2923.06.2018
(обновлено: 16:57 23.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТуристы покупают сувениры в МосквеТуристы покупают сувениры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Карина Камалова. Оживленные улицы, гул голосов, звуки музыки вперемежку с шумом проезжающих машин и толпы туристов всегда свойственны центру Москвы. Однако в этот раз настроения в городе особенные: чемпионат мира по футболу привез в столицу свою атмосферу. Радостные возгласы на разных языках мира, крики и песни футбольных болельщиков, заполненные летние веранды, голоса спортивных телекомментаторов, которые раздаются практического из каждого бара или кафе, — все это заставляет каждого почувствовать, что в городе происходит нечто совершенно исключительное.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Забивака стал самым популярным сувениром у болельщиков в Санкт-Петербурге

Исключительность события наверняка уже ощутили на себе столичные рестораторы и владельцы сувенирных магазинов. Корреспондент РИА Новости отправилась на Арбат, чтобы пообщаться с сотрудниками сувенирных лавок и разузнать, какие напоминания о Москве и чемпионате мира увозят с собой иностранные болельщики.

Матрешки в топе

Песни уличных музыкантов традиционно встречают гостей Арбата, а поодаль от них, на ступеньке у одного из многочисленных кафе, сидят болельщики сборной Мексики и наслаждаются газировкой. Рядом с ними из открытых дверей сувенирного магазина раздается громкая музыка, и уже на подходе к нему наблюдается оживление.

Маленькая сувенирная лавка едва вмещает иностранных посетителей. Здесь творится настоящий ажиотаж. Туристы заходят толпами и уходят с полными пакетами.

В основном внимание туристов привлекают брелоки, магниты с символикой чемпионата мира по футболу, магниты и статуэтки с изображением московского Кремля, зданий МИД и МГУ, кепки с двуглавым орлом и, конечно, русские матрешки — маленькие и большие, дешевые и подороже.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТуристы покупают сувениры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Туристы покупают сувениры в Москве

"Выручка выросла заметно, в два раза. Берут, конечно, матрешки, они в топе. А чебурашек берут, в основном, японцы, потому что они их знают", — рассказала корреспонденту РИА Новости менеджер одного из сувенирных магазинов.

Русские сувениры на вернисаже Измайловского Кремля
© Фото : Кремль в Измайлово
Матрешки и напитки – как ЧМ повлиял на торговлю у Измайловского Кремля
Помимо матрешек с традиционной росписью здесь есть и куклы с изображением всемирно известных футболистов, которые принимаю участие в нынешнем мундиале: Криштиану Роналду, Лионель Месси, а также матрешки с лицами советских и российских правителей: Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Владимира Путина.

Одна из таких матрешек привлекла внимание португальского болельщика. Долго разбирая матрешку со Сталиным, он в конечном счете вернул ее на прилавок.

Цены на матрешки варьируются от 200 до 4,5 тысячи рублей, рассказала сотрудница сувенирного магазина, которую корреспонденту РИА Новости удалось отвлечь на пару минут.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТуристы покупают сувениры в ГУМе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Туристы покупают сувениры в ГУМе

"Работы много, как видите. Люди идут и идут, разговаривать некогда. Матрешки у нас разные — по 200, по 300 рублей, есть по 400 рублей, за тысячу, за 4,5 тысячи рублей", — рассказывает сотрудница магазина и тут же оговаривается, что цены к мундиалю они не завышали. "Они (цены) зависят от производства — ручная работа, фабрика. Конечно, это самый популярный сувенир у туристов", — рассказала она.

По ее словам, ассортимент матрешек стараются пополнять, разбавляя его чем-то незаурядным и интересным.

"Настроение у всех хорошее, все радуются, работы много", — вторит ей другой продавец.

Министр энергетики России Александр Новак на четвертой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК. 23 июня 2018
© РИА Новости / Татьяна Кудряшова
Новак на встрече ОПЕК+ вручил министрам сувениры-талисманы ЧМ
Примечательно, но сотрудники магазина общаются с туристами едва ли не на свободном английском и испанском, цены называют практически без акцента. "Si!", "Gracias!", "Por favor!", — раздается вокруг.

Не  свой праздник

Сувенирные магазины тянутся по всему Арбату, однако туристов, как ни странно, больше там, где меньше места. Но именно в таких веселее всего. Так, в следующем магазине, куда отправилась корреспондент РИА Новости, — снова тесно, а сотрудники лавки заняты посетителями в режиме нон-стоп. Из лавки на улицу несется известная всем песня Despacito, которой подпевают и подтанцовывают болельщики из Португалии, осматривая ассортимент.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТурист покупает сувенир в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Турист покупает сувенир в Москве

"Берут чаще всего матрешки", — только и успела сказать одна из работниц магазина.

В ходу здесь также пивные кружки с символикой мундиаля, рюмки с изображением все тех же матрешек и традиционная русская деревянная посуда.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На Красной площади открылся Парк футбола ЧМ-2018
Однако не во всех сувенирных магазинах продажи идут так успешно. В особенности такое наблюдается в тех, что больше похожи на бутики, — с большими и просторными помещениями, кафельным полом, вычищенными стеклянными витринами. Возможно, туристов отпугивает подобный вид магазина, для них привлекательнее лавки рыночного формата, где из распахнутых дверей доносится музыка. Возможно, им кажется, что цены здесь будут выше, но посетителей в них значительно меньше, несмотря на лучший ассортимент.

Не пользуются популярностью во время спортивного события и антикварные магазины, которые остались в стороне от общего праздника.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПродажа сувениров у стадиона "Лужники" перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко
© РИА Новости / Александр Вильф
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Продажа сувениров у стадиона "Лужники" перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко

"Сюда туристы не заходят, зайдите лучше в сувенирные магазины", — поднимая от телефона скучающий взгляд, говорит сотрудник одного из них.

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  • 50.1%

    Да, это настоящий праздник футбола

  • 9.7%

    Ужас, фанаты мусорят и ломают все

  • 12.9%

    Не вижу разницы, все как обычно

  • 17.4%

    Немного раздражает суета, но в целом весело

  • 9.9%

    Оле! Вот бы весь год так
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Тем временем, по Арбату прогуливаются десятки иностранных болельщиков, кто-то беззаботно отдыхает на летних верандах ресторанов и кафе, откуда с телеэкранов голоса известных комментаторов рассказывают о ходе матчей. Вокруг слышатся оживленные разговоры и песни, туристы делают памятные фотографии, а некоторые, видимо, утомленные московской жарой, решили подремать и откинули головы на стулья веранд.

Мимо проходят и громко радуются хорошему старту своей сборной болельщики из Мексики в широких сомбреро. Но московские жители, которые живут своей привычной жизнью и только мечтают об отпуске, не раздражаются и только улыбаются в ответ, волей-неволей приобщенные к международному празднику. Кажется, что Москва гостеприимно приняла всех болельщиков и действительно стала домом для всех.

Болельщики мундиаля
© Инфографика
Болельщики мундиаля

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Общество
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Бельгия
2
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Бельгия
2
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
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