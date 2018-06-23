S7 устранила сбой в системе регистрации

МОСКВА, 23 июн РИА Новости. Сбой в одной из глобальных систем регистрации устранен, авиакомпания S7 не предлагала пассажирам покидать аэропорт Домодедово, заявил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее в субботу в аэропорту Домодедово объявили, что регистрация и посадка на рейсы S7 проходят с задержкой в связи с неполадкой в IT-системе. В авиакомпании подтвердили, что произошел глобальный сбой системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам, в том числе S7.
В авиакомпании заявили, что сбой устранен. "Потребуется какое-то время, чтобы всех зарегистрировать, но у нас в Домодедово сейчас все руководители служб, максимально быстро постараемся выйти на нормальный режим", — сказали в S7.
Сотрудники авиакомпании работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать задержки рейсов, отметил собеседник агентства.
"Мы никого не призываем покидать аэропорты", — добавили в S7.