S7 подтвердила информацию о сбое в IT-системе

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. S7 подтверждает информацию о масштабном сбое в IT-системе, регистрация на все рейсы авиакомпании проходит с задержкой, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее в субботу в аэропорту "Домодедово" объявили, что регистрация и посадка на рейсы авиакомпании S7 проходят с задержкой в связи с неполадкой в IT-системе.
В S7 подтвердили, что произошел глобальный сбой системы SITA.
"Мы оперативно переводим регистрацию в локальную систему, это замедляет процесс регистрации, но сотрудники работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать задержки рейсов", — сообщили в авиакомпании.
SITA — одна из крупнейших в мире компаний, представляющих телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли.