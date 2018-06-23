S7 подтвердила информацию о сбое в IT-системе

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. S7 подтверждает информацию о масштабном сбое в IT-системе, регистрация на все рейсы авиакомпании проходит с задержкой, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Ранее в субботу в аэропорту "Домодедово" объявили, что регистрация и посадка на рейсы авиакомпании S7 проходят с задержкой в связи с неполадкой в IT-системе.

В S7 подтвердили, что произошел глобальный сбой системы SITA.

"Мы оперативно переводим регистрацию в локальную систему, это замедляет процесс регистрации, но сотрудники работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать задержки рейсов", — сообщили в авиакомпании.

SITA — одна из крупнейших в мире компаний, представляющих телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли.