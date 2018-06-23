S7 призвала пассажиров задержанных рейсов уезжать из "Домодедово"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Авиакомпания S7 предлагает пассажирам задержанных из-за сбоев в IT-системе рейсов уезжать из аэропорта "Домодедово", обещает возместить потраченные на билеты деньги, сообщили РИА Новости пассажиры одного из рейсов.

Ранее очевидцы сообщили, что, по словам представителей компании, S7 испытывает проблемы с регистрацией и посадкой пассажиров на ряд рейсов из "Домодедово".

Позднее в аэропорту было сделано объявление о том, что рейсы авиакомпании задерживаются в связи с неполадкой в системе, о времени вылета пассажиры будут извещены дополнительно.

В настоящее время сотрудники авиакомпании в аэропорту затрудняются ответить на вопрос, когда сбой в системе SITA может быть исправлен. Сотрудник компании предположил, что эта проблема затрагивает работу S7 не только в "Домодедово", но и в других городах.

Сдать билеты у пассажиров пока также нет возможности из-за сбоя в системе.

Официальными комментариями авиакомпании РИА Новости пока не располагает.