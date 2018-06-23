Московский Парк Горького в субботу открыт только для выпускников

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вход в парк Горького 23 июня с 06.00 будет доступен только для выпускников, сообщается на сайте мэра Москвы.

"С шести утра субботы, 23 июня, вход в парк Горького закрыт для посетителей. Главными его гостями до восьми утра воскресенья станут выпускники московских школ. Они смогут попасть на территорию, только предъявив индивидуальный браслет с кодом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году 11-й класс окончили 53 тысячи юношей и девушек. На выпускной зарегистрировались свыше 19 тысяч человек из 312 школ.